Чебоксары, 14 марта, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Чебоксарах с 14 марта действуют новые тарифы на проезд в общественном транспорте. Спустя год столичные власти повысили стоимость билета: при безналичной оплаты стоимость возросла на 13%, за наличный счёт — более чем на 7%. Соответствующее постановление подписал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Троллейбус

Согласно постановлению, проезд подорожал на 2 — 3 рубля в зависимости от формы оплаты. В троллейбусе при оплате транспортной картой стоимость билета увеличилась с 22-х до 25-ти рублей (+13,64%), при расчёте наличными у кондуктора — с 26-ти до 28-ти рублей (+7,7%).

В автобусах и маршрутках стоимость проезда при оплате картой подорожала с 23-х до 26-ти рублей (+13%), при оплате в салоне транспорта — с 27-ми до 29-ти рублей (+7,4%).

Напомним, что ранее стоимость билета в Чебоксарах за проезд в общественном транспорте повышали в январе 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, подорожанию проезда на маршрутах в столице Чувашии предшествовал рост тарифов на межмуниципальном маршруте Чебоксары — Новочебоксарске. Заявлялось о росте с 1 марта за разовый проезд при безналичной оплате с 25-ти до 34-х рублей, при оплате наличными — с 25-ти до 36-ти рублей.