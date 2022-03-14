Руза, Московская область, 14 марта, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В арбитраж Московской области поступил банкротный иск, адресованный ООО «Орешкинский комбинат нерудных строительных материалов». Истцом в деле выступает налоговая служба, заявившая в качестве обоснования задолженность в размере 127 млн рублей. Исковое заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 21 по Московской области подала 5 марта 2022 года. Сумма претензий составила 127 141 228,81 рублей.

Компания-ответчик была учреждена в июне 1999 года и прописана в городе Руза. По основному виду деятельности фирма занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина. Участники ООО — московское ООО «Монтажное управление №3» с долей 57% (собственник 99,9% доли — Марина Балакина) и ООО «Актив» — 43% (владелец — Сергей Алёшин).

Напомним, ранее также иск о несостоятельности за долг более 100 млн рублей получил строительный комбинат Твери, но дело завершилось подписанием мирового соглашения.