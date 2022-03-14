Омск, 14 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков выразил соболезнования родным и близким омских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной операции на Украине.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, погибли капитан Алексей Чучманов, старший прапорщик Арлан Ибраев, бойцы Росгвардии Тарас Петух и Артём Салугин.

Как подчеркнул Бурков, омские воины отдали свою жизнь за защиту национальных интересов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о погибшем в ходе спецоперации омиче — капитане Российской армии Артёме Дмитриеве.

Читайте также: В Омске похоронили военнослужащего, погибшего на Украине