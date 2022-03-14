Якутск, , 07:30 — REGNUM В Якутске в микрорайоне Марха загорелся частный дом. В огне погибли женщина и мальчик четырёх лет. Свою маленькую дочь якутянка успела спасти, сообщило ИА SakhaNews.

Пожар 34.мвд.рф

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Пожар начался днём 13 марта. Огнём был объят весь дом и стоящий рядом гараж. Подробности и причины трагедии выясняются.

«На месте происшествия работал дознаватель МЧС России, причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 21 человек личного состава и 6 единицы пожарной техники», — пояснили в МЧС по республике.

Как сообщало ИА REGNUM, семья из шести человек, в том числе четыре ребёнка, погибла при пожаре в двухэтажном частном доме в якутском селе Сунтар Сунтарского района Якутии.