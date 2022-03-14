Пекин, 14 марта 2022, 07:15 — REGNUM Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи встретится с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном 14 марта в столице Италии Риме, сообщило министерство иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

Ян Цзечи
Ян Цзечи
U.S. Department of State

Ян, также директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК, обменяется мнениями с Салливаном по китайско-американским отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам Чжао, ключевым вопросом этой встречи является реализация важного консенсуса, достигнутого главами государств Китая и США на их виртуальном саммите в ноябре прошлого года.

Обе стороны контактировали по этому вопросу с конца прошлого года, поддерживали связь по поводу встречи и назначили время для встречи в соответствии со своими графиками, сказал Чжао.