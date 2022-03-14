Пекин, 14 марта, 2022, 07:15 — ИА Регнум. Член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (КПК) Ян Цзечи встретится с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном 14 марта в столице Италии Риме, сообщило министерство иностранных дел Китая, передает агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Ян Цзечи

Ян, также директор Канцелярии Комиссии по иностранным делам Центрального комитета КПК, обменяется мнениями с Салливаном по китайско-американским отношениям и международным и региональным вопросам, представляющим общий интерес, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Чжао Лицзянь.

По словам Чжао, ключевым вопросом этой встречи является реализация важного консенсуса, достигнутого главами государств Китая и США на их виртуальном саммите в ноябре прошлого года.

Обе стороны контактировали по этому вопросу с конца прошлого года, поддерживали связь по поводу встречи и назначили время для встречи в соответствии со своими графиками, сказал Чжао.