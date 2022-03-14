Тоцкий район, Оренбургская область, 14 марта, 2022, 07:13 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд апелляционной инстанции рассмотрел дело о вымогательстве денег у жительницы Тоцкого района. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Kaluga-gov.ru Деньги

Неоднократно судимый мужчина требовал течение дня у женщины деньги. Утром он вымогал 4 тыс. рублей, к вечеру — уже 60 тысяч. Получив отказ, злоумышленник избил оренбурженку и стал угрожать газовым пистолетом, заявив, что это боевое оружие.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Также было назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок один год.

Осужденный и его адвокат оспорили приговор. Однако судебная коллегия посчитала справедливым и соразмерным содеянному назначенное коллегами наказание.