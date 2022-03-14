Канск, Красноярский край, 14 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В городе Канске Красноярского края проводится проверка по факту гибели восьмилетнего ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 марта в Главном следственном управлении СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Информация о несчастном случае поступила в следственные органы 13 марта. Ребёнок утонул в реке Кан.

Предварительно установлено, что днём 13 марта мальчик и его девятилетний друг пришли к реке. Дети вышли на лёд, подошли к образовавшейся на реке полынье. Один из них провалился в воду и начал тонуть. В это время другой мальчик попытался вытащить приятеля и тоже провалился.

Восьмилетнего ребёнка унесло течением, второй мальчик удерживался на воде за счёт пуховика. Он стал звать на помощь. Находившийся неподалёку мужчина подал ребёнку ветку и удерживал его до прибытия спасателей.

Тело утонувшего ребёнка пока не нашли. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области 11-летняя девочка погибла во время купания в бассейне.

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