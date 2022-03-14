Чебоксары, , 07:09 — REGNUM В Алатырском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении врача, которую обвинили в получении взяток и служебном подлоге. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

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Под уголовное преследование попала врача Центральной районной больницы Алатырского района. По данным правоохранителей, преступления совершались в Алатыре.

Следствие полагает, что с августа 2019 года по июль 2021 года обвиняемая получила 2 тыс. рублей от пяти сотрудников органов внутренних дел за выдачу им справок об освобождении от служебных обязанностей.

«Они не имели оснований для освобождения от службы», — полагают в управлении.

Кроме того, правоохранители установили, что обвиняемая в июне 2021 года за 1 тыс. рублей внесла в медицинскую информационную систему «заведомо недостоверные сведения о якобы наличия заболевания у её знакомого, на основании чего ему незаконно был выдан листок нетрудоспособности».

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и 6-ти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение мелкой взятки» — шесть эпизодов). Дело передано в Алатырский районный.

В ведомстве отмечают, что полицейские, которых заподозрили в получении взяток, уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2022 года в Алатырском районе вынесено решение в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в даче взятки врачу. Суд первой инстанции признал бывшего правоохранителя виновным в даче мелкой взятки (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), назначив 5 тыс. рублей штрафа.

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