Пекин, , 07:06 — REGNUM Общество Красного Креста Китая в субботу объявило, что направило вторую партию чрезвычайной гуманитарной помощи Украинскому обществу Красного Креста, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

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Новые товары, включая продукты питания, спальные мешки и влагостойкие прокладки, покинули Пекин 12 марта и прибыли в Будапешт примерно в 20:00 часов вечера по пекинскому времени.

Затем они будут доставлены на Украину. Первая партия таких поставок была отправлена из Пекина еще 16 марта.