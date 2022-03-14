Найроби, , 06:57 — REGNUM Кенийский региональный кредитор I&M Bank, заявил, что он будет разрабатывать цифровые продукты, дабы выйти на китайское сообщество, проживающее в восточной Африке, передает 12 марта агентство Синьхуа.

Найроби

Старший директор по связям китайского отдела I&M Bank Ван Бинбин, заявил на форуме в Найроби, столице Кении, что он сделает огромные инвестиции в продукты финансовых технологий (fintech), которые позволят автоматизировать все банковские процессы для своих китайских клиентов.

«Мы фокусируемся на мобильных и интернет-приложениях, которые улучшат предоставление услуг китайской общине в восточной Африке», — сказал Ван во время семинара по популяризации законодательства Кении, организованного для китайской общины.

Банк осуществляет свою деятельность в Кении, Танзании, Уганде, Руанде и Маврикии.

Ван сказал, что китайская община в восточной Африке растет, чему способствует расширение китайско-африканских отношений в различных сферах, включая торговлю, культуру, образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры.

«Большинство китайцев уже осуществляют свою банковскую деятельность со своих мобильных телефонов в Китае, и поэтому они будут ожидать аналогичных услуг в восточной Африке», — добавил Ван.

Генеральный директор I&M Bank Кения Кихара Майна сказал, что китайское отделение банка уделяет особое внимание секторам производства, недвижимости и строительства. «Мы стремимся поддерживать финансовые потребности китайских фирм с помощью надежной платформы мобильного и интернет-банкинга», — сказал Майна.