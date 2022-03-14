Владивосток, 14 марта, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Во Владивостоке участник Великой Отечественной войны Иван Маркович Дмитриенко 14 марта отметил 95-летие. Администрация города и совет ветеранов поздравили ветерана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Владивостока Ветеран Великой Отечественной войны Иван Маркович Дмитриенко

Читайте также: В Тюмени отметили 105-летие ветерана Великой Отечественной войны

Трудовую деятельность Иван Дмитриенко начал в 14 лет, работал кочегаром. В 1943 году его призвали в армию. Служил в Хабаровске, в 20-м батальоне внутренних войск. В августе 1944 году отправили в Эстонию, в пограничные войска. Награждён медалями «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени полицейские, росгвардейцы, волонтёры Победы поздравили ветерана Великой Отечественной войны, фронтовую медсестру Александру Чебаненко с 105-летним юбилеем.