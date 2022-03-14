Бузулук, Оренбургская область, 14 марта, 2022, 06:53 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП. Его жертвами стали два человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Бузулукском районе

Авария произошла вечером 13 марта возле Бузулука. Автомобиль «ВАЗ 2114» двигался со стороны Бугульмы в сторону Бузулука. В пути у него пробило колесо. Водитель был вынужден сделать остановку. Помощь с смене колеса оказывал еще и автомобиля Джили. Он проезжал мимо и решил помочь.

В момент, когда два водителя и один пассажир осуществляли ремонтные работы, в сторону Бузулука двигался автомобиль УАЗ. Солнце осветило водителя, стекло от омывающей жидкости покрыло корочкой, и машина сбила людей, которые находились рядом с «ВАЗ 2114». Погибли два человека: мужчина (28 лет) и ребёнок (12 лет). Водитель автомобиля Джили госпитализирован.