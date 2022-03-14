Ла-Пас, , 06:52 — REGNUM Бывшая исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес попросила прощения у жителей страны за совершённые ею ошибки во время правления на посту главы государства. Об этом она написала в своём аккаунте в Twitter.

Жанин Аньес и боливийские силовики Facebook.com/SenadoBolivia

«После года несправедливого и незаконного пребывания в тюрьме я прошу у боливийского народа прощения. Я прощу прощения за ошибки, совершенные за год работы моего правительства», — говорится в тексте опубликованного письма.

По словам Аньес, она «доверилась стольким людям в собственном окружении, которые ее предали и злоупотребили ее доверием».

Находящаяся в тюрьме бывшая и.о. президента подчеркнула, что эти люди «лгали и манипулировали правдой, скрывая ее».

Жанин Аньес обвиняется властями Боливии в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.