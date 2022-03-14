Пекин, , 06:51 — REGNUM В пункте встречи на границе Молдо-Чушул на индийской стороне 11 марта состоялся 15-й раунд встреч на уровне командиров китайско-индийских корпусов, сообщило Министерств обороны Китая, передает агентство Синьхуа.

Граница Индии и Китая Wikipedia.org

Обе стороны продолжили консультации для решения соответствующих вопросов вдоль Линии фактического контроля (LAC) в Западном секторе пограничных районов Китая и Индии после предыдущего раунда, состоявшегося в январе, говорится в заявлении министерства

Они провели подробный обмен мнениями по этому вопросу в соответствии с указаниями лидеров двух стран, направленными на скорейшее решение оставшихся вопросов, добавило оно.

Стороны подтвердили, что такая резолюция поможет восстановить мир и спокойствие вдоль границы в Западном секторе и будет способствовать прогрессу в двусторонних отношениях. Обе стороны договорились поддерживать безопасность и стабильность на местах в Западном секторе в промежуточный период, говорится в заявлении.

Они также договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам, чтобы как можно скорее достичь взаимоприемлемого решения оставшихся вопросов.