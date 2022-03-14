Пекин, 14 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате пожара на химическом предприятии в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Об этом 14 марта сообщает агентство «Синьхуа».

12019 Пожар

Пожар произошёл на предприятии компании Baotou Steel в городе Баотоу. Информация о возгорании поступила сотрудникам экстренных служб в 02:08 по местному времени (13 марта в 21:08 по мск). Локализовать возгорание удалось только через час, а в 06:40 (01:40 мск) пожар был полностью ликвидирован.

На месте пожара были обнаружены тела семи человек. В настоящее время начато расследование причин трагедии, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Индонезии.