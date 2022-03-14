Мадрид, , 06:47 — REGNUM Часть испанской агропродовольственной промышленности будет парализована, если через месяц она не найдет замену подсолнечному маслу, которое используется для производства множества продуктов — от выпечки и консервов до соусов и жареных блюд. Об этом пишет агентство EFE.

Подсолнечное масло ru.torange.biz

Отмечается, что нынешних запасов подсолнечного масла в Испании хватит не более чем на четыре недели.

Из-за ситуации на Украине была прекращена деятельность заводов, с помощью которых Испания получала около 62% используемого ею подсолнечного масла. Подчёркивается, что суда перестали ходить через пролив Босфор, и осталось только то масло, которое было на испанских складах.