Мадрид, 14 марта, 2022, 06:47 — ИА Регнум. Часть испанской агропродовольственной промышленности будет парализована, если через месяц она не найдет замену подсолнечному маслу, которое используется для производства множества продуктов — от выпечки и консервов до соусов и жареных блюд. Об этом пишет агентство EFE.

ru.torange.biz Подсолнечное масло

Отмечается, что нынешних запасов подсолнечного масла в Испании хватит не более чем на четыре недели.

Из-за ситуации на Украине была прекращена деятельность заводов, с помощью которых Испания получала около 62% используемого ею подсолнечного масла. Подчёркивается, что суда перестали ходить через пролив Босфор, и осталось только то масло, которое было на испанских складах.