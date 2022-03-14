Пекин, 14 марта, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Строительные работы на основном модуле китайской космической станции «Тяньгун» неуклонно продолжаются, сообщило Китайское управление космических пилотируемых программ (CMSA), передает агентство Синьхуа.

Wtop.com Запуск космического пилотируемого корабля «Шэньчжоу-11»

Астронавты миссии «Шэньчжоу-13», которые в настоящее время работают над проектом, находятся в хорошем состоянии, сообщили в CMSA, добавив, что они планируют вернуться на Землю в апреле.

Ключевые технологии для строительства космической станции были полностью опробованы, и последующие миссии находятся на пути к достижению значительного прогресса, добавило CMSA. Члены экипажа, которые будут выполнять еще две пилотируемые миссии на этапе строительства, были отобраны и в настоящее время проходят подготовку.

Строительство космической станции для крупномасштабных долгосрочных пилотируемых миссий является третьим шагом в «трехэтапной» стратегии развития китайского проекта пилотируемых космических полетов. С 2021 года страна успешно выполнила пять полетов на этапе проверки ключевых технологий своего проекта пилотируемых космических полетов.

В 2022 году Китай планирует запустить экспериментальные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь», пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу» и грузовой космический корабль. Китай также завершит строительство своей космической станции на орбите и построит национальную космическую лабораторию, которая стабильно работает на орбите, сообщило CMSA.

Тем временем Китай продолжает свои исследования ключевых технологий для проекта высадки человека на Луну.