Петропавловск-Камчатский, 14 марта, 2022, 06:43 — ИА Регнум. На Камчатке утром 14 марта после поступившего анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали учащихся и персонал из даний всех школ, техникумов и колледжей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Rafael Mizrahi Бомба

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Также отменены занятия во вторую смену.

«Эвакуация проходит по специально разработанной на такие случаи инструкции. За последнее время это не первое подобное сообщение», — прокомментировали в правительстве Камчатки.

Учащиеся и педагоги эвакуированы в 121 школе и 11 средних профессиональных организациях. Специалисты проверяют здания на наличие взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южно-Сахалинске утром 14 марта в две школы поступили телефонные звонки с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, написали в телеграм-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта».