Пекин, , 06:39 — REGNUM По словам китайского ученого, после миссии «Тяньвэнь-1» в Китае будет предпринят ряд попыток в рамках программы «Тяньвэнь» по исследованию Вселенной, сообщает агентство Синьхуа.

Марс наш! Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Главный конструктор китайской программы исследования Луны У Вэйжэнь заявил, что исследование дальнего космоса в стране будет продолжаться, и за его миссией на Марс последуют «Тяньвэнь-2», «Тяньвэнь-3» и «Тяньвэнь-4».

Запущенный 23 июля 2020 года китайский аппарат «Тяньвань-1», состоящий из орбитального аппарата, посадочного модуля и ровера, прибыл на Марс в феврале прошлого года. Марсоход «Чжужун» спустился со своей посадочной платформы на поверхность Марса 22 мая 2021 года и провел исследование красной планеты.

Основная задача последующих мероприятий — исследовать астероиды в глубоком космосе и доставить образцы астероидов обратно на Землю, сказал У в недавнем интервью. Он также раскрыл планы на будущее, включая исследования Венеры и астероидов в глубоком космосе. «Мы будем проводить ранние предупреждения об астероидах, которые могут представлять угрозу для людей и могут обрушиться на Землю», — сказал он.