Пекин, 14 марта, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Китай продолжит свои исследования Луны в будущем с помощью миссий «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8» к 2030 году, заявил генеральный конструктор программы исследования Луны У Вэйжэнь, передает агентство Синьхуа.

NASA Лунная база

Планируется, что «Чанъэ-6» доставит на Землю лунные образцы массой до 2 кг, «Чанъэ-7» будет поручено спуститься на южный полюс Луны и исследовать местные ископаемые ресурсы, а «Чанъэ-8», работающий в паре с «Чанъэ-7», собирается изучить, как можно использовать лунные ресурсы.

По словам У, ожидается, что «Чанъэ-6» и «Чанъэ-7» будут запущены примерно в 2025 году. Будущие миссии также включают разработку специального летательного аппарата, который может летать с места посадки к лунным кратерам, чтобы помочь ученым искать следы воды. Если вода присутствует, она может обеспечить ресурсы для будущих миссий с экипажем на Луну, отметил У.

«На будущей лунной станции будет работать несколько луноходов и спускаемых аппаратов, а также сеть связи на Луне для поддержки этих космических аппаратов. Лунная исследовательская станция также может функционировать в качестве передаточного пункта исследований солнечной системы и еще более глубоких космических исследований», — сказал У.

После 2030 года будет выполнен новый набор миссий для завершения строительства международной лунной исследовательской станции к 2035 году.