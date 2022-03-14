Богота, , 06:34 — REGNUM Коалиционный блок левых сил «Исторический пакт «Колумбия может» лидирует на выборах в парламент Колумбии. Такие данные приводит избирком страны.

Колумбия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По состоянию на 21:30 по местному времени было обработано более 40% голосов, отданных за кандидатов в нижнюю палату парламента страны. Согласно результатам, 15,83% получила левая коалиция, второе место занимает левоцентристская Либеральная партия Колумбии с 14,08% голосов. Третье место — за Консервативной партией Колумбии: у неё 12,35% голосов.

Также избирком обработал почти 41% бюллетеней на выборах в верхнюю палату парламента: там в лидерах также находится «Исторический пакт» с 14,75%. Второе место занимает Консервативная партия с 13,93% голосов, а третье — Либеральная партия с 12,78%.

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