Пекин, 14 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Пекине 12 марта состоялась краткая и торжественная церемония в ознаменование 97-й годовщины со дня смерти известного государственного деятеля, возглавившего китайскую революцию, положившую конец имперскому правлению в Китае, Сунь Ятсена, сообщает агентство Синьхуа.

Сунь Ятсен

На церемонии в парке Чжуншань, названном в честь Суня, присутствовали представители всех слоев общества столицы. В 10:30 по пекинскому времени прошла минута молчания, прежде чем присутствующие выразили свое уважение политику, трижды поклонившись перед его статуей.

К статуе были составлены цветочные корзины от Национального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК), Революционного комитета Центрального комитета Гоминьдана, Отдела по работе с Объединенным фронтом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Пекинского муниципального правительства и Пекинского муниципального комитета Революционного комитета Гоминьдана.

Сунь родился в 1866 году и умер в 1925 году. Он известен китайцам как великий революционер и государственный деятель за его ведущую роль во время революции 1911 года, которая положила конец более чем 2000-летнему феодальному правлению в Китае.