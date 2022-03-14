Грозный, , 06:27 — REGNUM Сотрудники Службы безопасности Украины, которые работают на Россию ради украинского будущего, после окончания спецоперации в защиту ДНР и ЛНР будут представлены к государственным наградам. Об этом в своём телеграм-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Minkavkaz.gov.ru

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«Сотрудники СБУ, работающие сегодня за Россию против бандеровщины, болеющие за чистое будущее своей любимой родины Украины… Я заверяю вас, что после окончания спецоперации мы обязательно представим вас к заслуженным государственным наградам, и вы будете дальше честно служить во благо своего народа и страны», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что таких сотрудников СБУ «немало», что «несказанно радует» чеченского лидера.