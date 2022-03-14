Хабаровск, 14 марта, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В Хабаровске суд вынес приговор в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Читайте также: В Хакасии мужчина убил экс-сожительницу кочергой

Следствием и в суде установлено, что вечером 2 апреля 2021 года фигурантка находилась в квартире дома по улице Советской в Хабаровске. Во время застолья с несколькими мужчинами, у неё произошел конфликт с одним из присутствующих. Пока мужчина лежал на полу, женщина сжала ему рукой шею и задушила жертву.

Вину обвиняемая не признала. Суд приговорил её к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Хакасии до смерти избил бывшую сожительницу, возбуждено уголовное дело.