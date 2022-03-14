Пекин, , 06:24 — REGNUM Жители Пекина приняли участие в различных добровольных мероприятиях по посадке деревьев и за последние 40 с лишним лет высадили более 210 млн деревьев, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

Пекин Vined

В 1979 году Китай объявил 12 марта Национальным днем посадки деревьев. Чиновница из Пекинского муниципального бюро лесного хозяйства и парков Лю Лили, сказала, что с 1980 года до конца 2021 года уровень лесистости в Пекине увеличился с 12,8% до 44,6%, а уровень озеленения городов увеличился с 20% до 49%, а площадь парковых зеленых насаждений на душу населения в настоящее время достигает 16,6 кв метров.

Лю сказал, что Пекин выделил 1100 му (73 га) земли гражданам для участия в добровольных мероприятиях по посадке деревьев этой весной. В парках также запланированы культурные мероприятия, чтобы горожане могли приобщиться к зеленому образу жизни.