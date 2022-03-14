Пекин, 14 марта, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Национальная метеорологическая обсерватория Китая возобновила оранжевый уровень тревоги из-за густого тумана в некоторых регионах страны, сообщает 13 марта агентство Синьхуа.

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По данным Национального метеорологического центра Китая, с утра 13 марта сильный туман накрыл некоторые районы Пекина, Тяньцзиня, Хэбэя, Шаньдуна, Хэнани, Аньхоя, Цзянсу, Шэньси и Ляонина. Южная часть Бохайского моря, части Желтого моря, залив Лайчжоу, прибрежные воды полуострова Шаньдун и Цзянсу также были окутаны сильным туманом, сообщили в центре.

Видимость в некоторых пострадавших районах снижена до менее чем 50 метров, сообщили в центре. Водителей попросили соблюдать безопасное ограничение скорости, а аэропортам, автострадам и портам было рекомендовано принять соответствующие меры безопасности.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о суровых погодных условиях с цветовой кодировкой, причем наиболее серьезным является красный код, а за ним следуют оранжевый, желтый и синий.