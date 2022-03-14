Москва, 14 марта, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Казаки Союза казаков-воинов России и зарубежья протянули руку помощи братскому народу Донбасса и отправили в ЛНР и ДНР ещё 20 тонн гуманитарного груза.

Skwrz.ru Казаки отправили гуманитарную помощь жителям Донбасса

В организации гуманитарного груза и сборе помощи приняли участие казаки Юдинского хуторского казачьего общества городского округа Мытищи регионального отделения Союза казаков-воинов России и зарубежья совместно с международной волонтёрской группой «Москва — Донбассу». Общими усилиями собрано и отправлено в республики Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи.

ИА REGNUM сообщало, что из России в Донбасс и на Украину колонны МЧС РФ доставили несколько сотен тонн гуманитарной помощи. Это не только продовольствие, товары первой необходимости, но и стройматериалы, медикаменты.