Хух-Хото, Китай, , 06:18 — REGNUM Семь человек погибли в результате пожара на химическом заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает 14 марта агентство Синьхуа.

Пожар

Пожар вспыхнул около 02:08 по местному времени 14 марта в районе Хундлун города Баотоу и был взят под контроль примерно через час. Тогда спасатели сообщили, что семь человек пропали без вести.

Спасательные работы завершились в 06:40, когда все пропавшие люди были найдены мертвыми. Расследование причин трагедии продолжается.