Гонконг, Китай, 14 марта, 2022, 06:09 — ИА Регнум. Шесть общественных медицинских изоляторов (CIF) в Специальном административном районе (САР) Гонконг в Китае будут введены в эксплуатацию в течение марта, обеспечивая около 20 000 коек, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Гонконг

Два изолятора уже переданы правительству САР, в то время как остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшие несколько дней или в конце марта.

Ожидается, что CIF в Пеннис-Бэй и бывшей взлетно-посадочной полосе Кай Так будут введены в эксплуатацию в мае очередями, что обеспечит около 20 000 дополнительных мест, заявила глава САР Кэрри Лам.

Лам сказала, что в настоящее время местами изоляции пациентов с коронавирусом в Гонконге являются общественные места отдыха, недавно построенные CIF, незанятое новое государственное жилье, гостиницы, реквизированные или арендованные за государственный счет, и временное размещение двух крупных переходных жилищных проектов, обеспечивающих более 70 000 коек.

Правительство САР при полной поддержке центрального правительства приступило к строительству CIF в девяти местах. Лам добавила, что после завершения всех строительных работ в девяти местах будет предоставлено 50 000 коек