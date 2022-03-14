Владивосток, , 06:06 — REGNUM Во Владивостоке 13 марта при тушении пожара в подвале девятиэтажного дома по улице Каплунова обнаружены тела двух женщин с признаками отравления угарным газом — организована доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Пожар МЧС РФ

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Проводится комплекс мероприятий, устанавливаются все обстоятельства пожара. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Котельниче Кировской области в результате пожара погибли трое детей.