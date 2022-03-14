Москва, , 05:53 — REGNUM Испытания первого тяжёлого штурмового робототехнического комплекса «Штурм» в России начнутся в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

ПТРК Штурм-С © Евгений Биятов

Предварительные испытания комплекса «Штурм» планируется провести на базе АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в структуру государственной корпорации «Ростех»). Предполагается проведение стрельб по испытательным мишеням, в том числе из главного оружия робототехнического комплекса — 125-мм укороченного орудия.

ИА REGNUM сообщало, что тяжёлый штурмовой робототехнический комплекс «Штурм» состоит из нескольких дистанционно управляемых боевых машин, созданных на базе танка Т-72. Он предназначен для выявления и уничтожения долговременных огневых точек, в том числе в условиях городской застройки.