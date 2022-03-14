Мехико, , 05:52 — REGNUM Более 103 тыс. человек остались без энергоснабжения из-за сильного ветра в мексиканских штатах Веракрус, Сан-Луис-Потоси и Тамаулипас на востоке и в центральной части страны. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба федеральной комиссии Мексики по электричеству.

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Скорость отдельных порывов ветра в ряде районов достигала 32 м/сек. Без энергоснабжения в связи с непогодой остались в общей сложности около 103,5 тыс. пользователей. Для ликвидации аварий на электросетях властям пострадавших штатов пришлось задействовать более 350 специалистов и 150 единиц спецтехники.

К настоящему времени подача электроэнергии восстановлена на 97%, окончание ремонтных работ запланировано к утру 14 марта по местному времени. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Канаде из-за непогоды остались без света около 5 тыс. домов.

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