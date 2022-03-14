В Приамурье ждут снегопад и сильный ветер
Благовещенск, 14 марта, 2022, 05:54 — ИА Регнум. В Амурской области прогнозируется обильное выпадение снега, в том числе мокрого. Погода ухудшит дорожную ситуацию в регионе, сообщил 14 марта Амурский гидрометцентр.
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Метель
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В Приамурье усилится ветер, начнутся метель и позёмка. На дорогах могут образоваться накат, снежные заносы и гололёд, предупредили синоптики.
Как ожидается, снегопад начнётся 15 марта, ветер усилится 17 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Амурской области синоптики констатировали температурную аномалию. Установившаяся в регионе погода была больше характерна для апреля, чем для марта.