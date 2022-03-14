Манила, , 05:37 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,4 было зарегистрировано сейсмологами у побережья Филиппин. Об этом 14 марта свидетельствуют данные геологического центра США.

Землетрясение Yaelo

Подземные толчки были зафиксированы в 00:05 мск, ближайший населённый пункт Кабра находился в 67 км на юго-восток от эпицентра. В данном населённом пункте проживает около 3200 человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром — Сан-Фернандо, административный центр региона Центральный Лусон и провинции Пампанга, в котором проживает около 251 тыс. человек, находился в 170 км на северо-восток от эпицентра.

Очаг землетрясения залегал на глубине 11 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры на настоящий момент не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,7, которое произошло у побережья провинции Западная Суматра в Индонезии.

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