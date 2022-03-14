Берлин, , 05:36 — REGNUM Сара Вагенкнехт, один из самых известных левых политиков Германии, считает, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным — единственный способ положить конец специальной военной операции на Украине. Об этом 14 марта говорится в статье немецкой газеты Die Welt.

Германия СМИ Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ни санкции, ни поставки оружия Киеву не могут решить кризис на Украине, поэтому необходимо договориться. Она напомнила о резкой реакции России на оснащение Киева вооружением и его вялотекущую интеграцию в НАТО, а также признала присутствие на Украине солдат США и проведении учений НАТО.

Депутат бундестага от партии «Левые» считает, что «гарантированный нейтралитет [Украины] был бы разумен по многим причинам». Она также считает, что «без ползучей интеграции Украины в НАТО» конфликта не случилось бы.