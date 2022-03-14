Владивосток, , 05:40 — REGNUM Сын губернатора Приморья Олега Кожемяко пригласил освободившихся от активных заработков в интернете блогеров поработать в его теплицах.

Никита Кожемяко Скриншот Instagram @kozhemyako_nikita

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«Дорогие блоггеры, тиктокеры, ютюберы и инстадивы! В это нелегкое для вас время, когда монетизация отключена, а охваты аудитории стремятся вниз словно крутое пике — предлагаем вам настоящую работу, которая способна принести реальную пользу обществу! Собирайтесь большой дружной компанией и приезжайте к нам на Михайловские теплицы! Совсем скоро там подрастут огурцы и помидоры, которым очень нужна ваша поддержка добрым комментом и конечно же искренним лайком!» — призвал в соцсетях предприниматель Никита Кожемяко.

Стоит отметить, подписчики отреагировали с энтузиазмом и юмором:

«Никита, вы наш спаситель!» — написала marinamallinalove.

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Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко отказался от использования Instagram.