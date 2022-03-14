Биробиджан, 14 марта, 2022, 05:35 — ИА Регнум. Перестал гореть Вечный огонь в сквере Победы в Биробиджане. Горожане переживают, что рядом с мемориалом очень пахнет газом, сообщило ИА ЕАОMedia.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вечный огонь

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Издание обратилось в мэрию Биробиджана с просьбой объяснить, почему не горит Вечный огонь. В ситуации будут разбираться, проблему устраняют сотрудники газовой службы. Горожане рассказывают, что накануне видели возле мемориала группу подростков.

«Когда я обратил на детей внимание, огонь уже не горел. При этом один из мальчишек сидел у мемориала и, как мне показалось издалека, чиркал то ли спичками, то ли зажигалкой. После этого Вечный огонь заработал, а «поджигатель» стал звать убежавшего до этого приятеля, уговаривал его вернуться и кричал ему, что огонь теперь снова горит. Видимо, позже что-то опять пошло не так», — написал местный житель.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в одном из сёл Ростовской области на воинском мемориале организовали трансляцию Вечного огня. У памятника героям Великой Отечественной войны поставили телевизор, на котором транслировалось то, как он горит.