Паданг, Индонезия, 14 марта, 2022, 05:24 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано сейсмологами у побережья Индонезии. Об этом 14 марта сообщает геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 00:09 мск у берегов индонезийской провинции Западная Суматра. Эпицентр располагался в 168 км на запад от города Париаман, где проживает около 85 тыс. человек. В 197 км от эпицентра находился город Паданг, где проживает свыше 840 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 21,8 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры на настоящий момент не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало об извержении вулкана Иль-Левотолок, которое произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. Днём ранее, 10 марта, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2.