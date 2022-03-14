Южно-Сахалинск, 14 марта, 2022, 05:23 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске утром 14 марта в две школы поступили телефонные звонки с сообщениями о заложенных взрывных устройствах, сообщили в телеграм-канале «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта».

Rafael Mizrahi Бомба

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Проведена оперативная эвакуация детей и персонала из даний школы №3 и кадетской школы. На месте работают спецслужбы.

Сообщается также о возможной эвакуации работников и пациентов военного госпиталя.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с проведением военной спецоперации на Украине увеличилось число анонимных сообщений об угрозах совершения террористических актов в Чувашии.