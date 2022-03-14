Якутск, 14 марта, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Птицефабрика Якутска перед тем, как удалить свой аккаунт в сети Instagram, разместила там фото яиц, на каждом из которых стоит штамп «Zа Россию!». В посте с такой иллюстрацией она уведомила своих подписчиков о том, что уходит в другие соцсети, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Z

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В Якутске также продолжают проводиться акции в поддержку военнослужащих. Вечерами в мэрии города окна светятся, образуя буквы «Z» и «V», что означает «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования Якутии разослало письмо с распоряжением возобновить еженедельное исполнения гимна России. Цель этого нововведения — повысить патриотическое воспитание детей и молодёжи, говорится в документе.