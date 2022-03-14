Киев, , 04:53 — REGNUM Глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью американскому каналу CBS назвал запрет передачи МиГ-29 «загадкой» и «игрой в пинг-понг».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, происходящее является своего рода дипломатической загадкой или напоминает игру в пинг-понг, однако у Киева времени на такую пинг-понговую дипломатию нет. Кулеба отметил, что Украина продолжит оказывать давление на США и партнеров, чтобы они предоставили стране истребители.

ИА REGNUM сообщало, что ранее президент США Джо Байден лично запретил правительству Польши передать истребители МиГ-29 Украине. Такое решение принято из опасений эскалации конфликта.

Напомним, с 24 февраля ВВС Украины лишились не менее половины имевшихся у них летательных аппаратов и утратили способность защищать наземные объекты и войска от воздушных ударов. На этом фоне Польша инициировала передачу Киеву имеющихся у неё советских истребителей МиГ-29. В ответ Россия объявила, что появление иностранных самолётов в небе Украины будет расцениваться как враждебные действия со всеми вытекающими последствиями.

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