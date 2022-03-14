Москва, 14 марта, 2022, 04:46 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о том, что тысячи чеченских правоохранителей стремятся к тому, чтобы быть отправленными на Украину. Об этом 14 марта сообщает сам Кадыров в своем телеграм-канале.

Mil.ru Рамзан Кадыров

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«Каждый день количество желающих выехать на подмогу неуклонно растет, также ждут своего часа тысячи чеченских правоохранителей. Даже те, которые завершили военную карьеру и сейчас углубились в решение политических вопросов, готовы взять в руки старое доброе огнестрельное и ринуться в бой против неонацистской падали» — написал Кадыров в своём телеграм-канале.

Глава Чечни также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому«и его шайке»: «куда бы ты ни пошел, где бы ты ни прятался, наши бойцы настигнут тебя».

Напомним, что в специальной военной операции, начавшейся 24 февраля, активно принимают участие военнослужащие из Чечни.