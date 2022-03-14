Киншаса, 14 марта, 2022, 04:36 — ИА Регнум. Число погибших при крушении поезда в Демократической республике Конго 11 марта выросло до 75, сообщает сайт 7sur7. cd.

Поезд

Известно, что несколько пострадавших госпитализированы. Президент ДРК выразил соболезнования родным и близким погибших в железнодорожной катастрофе.

ИА REGNUM сообщало, что утром 11 марта около десяти вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов и упали в овраг вблизи города Китента провинции Луалаба. К месту происшествия оперативно прибыли большие группы спасателей и врачей.