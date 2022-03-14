Париж, , 04:17 — REGNUM Телефонный разговор провёл президент Франции Эммануэль Макрон с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом 14 марта сообщил Елисейский дворец.

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский President.gov.ua

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Зеленский рассказал Макрону о положении дел на Украине, президент Франции выразил полную поддержку Киеву и разъяснил вопрос с помощью, согласованной по результатам саммита ЕС в Версале.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили продолжение переговоров между Россией и Украиной. Отмечается, что Макрон и Зеленский в ближайшие дни продолжат беседу с целью координации текущей ситуации на Украине.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Макрон обсудил по телефону с американским лидером Джозефом Байденом усиление санкций против России.

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