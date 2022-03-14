Хабаровск, 14 марта, 2022, 04:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае продолжается работа по модернизации школьных пищеблоков, создаются советы по контролю за качеством питания в каждом образовательном учреждении. В 373 краевых и муниципальных школах обеспечены горячим питанием более 92% учеников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пищеблок

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Бесплатно питаются около 66 тыс. учеников начальных классов. Дети с ограниченными возможностями здоровья получают льготное двухразовое питание, а из малоимущих и многодетных семей — один раз в день.

Ежегодно в школах проводится ремонт и замена устаревшего оборудования. На модернизацию пищеблоков в 2022 году выделено около 16 млн рублей. Большое внимание уделяется также и кадровому составу. Школьные повара участвуют в программе повышения квалификации, а для колледжей готовится резерв специалистов по этому профилю.

В 2021 году в Хабаровском крае отремонтировано 116 школьных столовых, для 112 пищеблоков закупили новое оборудование. Было выделено около 100 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в арбитраже Челябинской области будет решаться судьба муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьных столовых «Юность» из города Чебаркуля. Претензии к предприятию на сегодня имеют уже три кредитора.