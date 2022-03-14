Москва, 14 марта 2022, 04:10 — REGNUM США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Здание ООН
Здание ООН

«В последнее время США всё чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран», — цитирует Ильичева РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что подобные действия Вашингтона нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

ИА REGNUM сообщало, что 26 января Россия обвинила США в использовании размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в своих целях. Указывалось, что Вашингтон намеренно создает проблемы с визами для российских дипломатов.

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