Москва, , 04:10 — REGNUM США злоупотребляют положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения политических выгод, заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Здание ООН

«В последнее время США всё чаще злоупотребляют своим положением страны пребывания штаб-квартиры ООН для извлечения односторонних политических выгод и оказания давления на представительства других стран», — цитирует Ильичева РИА Новости.

Он обратил внимание на то, что подобные действия Вашингтона нарушают основополагающие международно-правовые нормы, в том числе зафиксированные в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

ИА REGNUM сообщало, что 26 января Россия обвинила США в использовании размещения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке в своих целях. Указывалось, что Вашингтон намеренно создает проблемы с визами для российских дипломатов.

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