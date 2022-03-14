Махачкала, , 03:58 — REGNUM Пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом в поселке Ленинкет (Дагестан). За их жизни борются медики.

Скорая помощь

Инцидент случился 13 марта. Все пострадавшие госпитализированы.

«В поселке Ленинкент пять человек отправились угарным газом, среди них трое детей, они в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарину Агмадову.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.