Махачкала, 14 марта 2022, 03:58 — REGNUM Пять человек, среди которых трое детей, отравились угарным газом в поселке Ленинкет (Дагестан). За их жизни борются медики.

Скорая помощь
Скорая помощь

Инцидент случился 13 марта. Все пострадавшие госпитализированы.

«В поселке Ленинкент пять человек отправились угарным газом, среди них трое детей, они в тяжелом состоянии. Состояние одной пострадавшей врачи оценивают как крайне тяжелое», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы министерства здравоохранения Дагестана Зарину Агмадову.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.