Москва, , 03:40 — REGNUM На брошенных украинской армией и нацбатами позициях часто находят шприцы, тампоны, жгуты, что свидетельствует об употреблении наркотиков. Об этом 13 марта пишет публицист Игорь Моисеев на страницах издания Свободная Пресса.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«О том, что нацисты периодически «ширяются наркотой и ходят «обдолбанными», говорят и местные жители. Многим из них бандеровцы предлагали героин на продажу, уверяя, что это — «чистейший афганский герыч, понтовый, не бодяга», — заявил Моисеев.

По мнению публициста, наркотические вещества — это не просто способ взбодрить упавших духом солдат ВСУ и нацбатов, но и средство для финансирования войны.

Напомним, что 24 февраля началась спецоперация ВС России на территории Украины. Заявленными целями являются денацификация и демилитаризация Украины, нейтральный статус, признание независимости ДНР и ЛНР, российского суверенитета над Крымом, придание русскому языку статуса государственного.